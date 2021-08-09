عاجل.. الرئيس السيسى يصدق على قرار إنشاء «جامعة مصر للمعلوماتية»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمادة الأولى من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، تكون للجامعة الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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