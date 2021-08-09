صور.. وزيرة الهجرة تبحث مع سفير هولندا التعاون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولى.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندى وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا، ثم تم التباحث حول الزيارة المقررة لوزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر، والتحضير للقاء المعتزم عقده بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ونظيرتها الهولندية، والذى سيركز أساسا على موضوعات عديدة من بينها ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكلف بها وزارة الهجرة المصرية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والجهود التى تبذلها الوزارة فى هذا الصدد، وكذلك مجالات التعاون مع الحكومة الهولندية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.



كما استعرضت وزيرة الهجرة إمكانية إقامة تعاون مشترك بين مصر وهولندا على غرار التعاون القائم مع ألمانيا والمتمثل فى تدشين المركز المصرى الألمانى للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وكذلك مناقشة أوضاع الجالية المصرية فى هولندا.



وتطرقت الوزيرة فى حديثها أيضا إلى الجهود الحثيثة للوزارة فى رعاية المصريين بالخارج وربط الشباب منهم بوطنهم الأم وسط كافة التحديات المختلفة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج ومركز الحوار الخاص بهم "ميدسى MEDCE"، وذلك بهدف حمايتهم من أى مفاهيم أو أفكار زائفة قد يتعرضون لها بالخارج وتحصينهم ضد الاستقطاب الفكرى.



وثمن السفير الهولندى هان ماوريتس جهود وزارة الهجرة المصرية فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بالمكانة التى تحتلها الجالية المصرية فى هولندا لما لها من تميز وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية فى المجتمع الهولندى.

وفى ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو غير الشرعية- والجاليات، مؤكدين أن هذا التعاون سيجنى البلدان ثماره فى المستقبل.