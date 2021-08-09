الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الثلاثاء، شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.





ويكون الطقس غدًا ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وباقى الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدًا كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 25 السواحل الشمالية الغربية 33 26 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 28 شمال الصعيد 38 26 جنوب الصعيد 42 28

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