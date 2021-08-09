المجمع الطبى بالمعادى يستضيف جراح زراعة الكبد فى مستشفى رينيه الفرنسية

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزرع الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، فى الفترة من 17 وحتى 22 من أغسطس الحالى.





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