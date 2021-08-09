/644620/الجندي-يهنئ-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بمناسبة-العام-الهجري-الجديد

الجندي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

وأكد عضو مجلس الشيوخ في بيان له، على أهمية الاقتداء بهذه المناسبة في مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

وأعرب الجندي عن سعادتها بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات وهو ما يعد استمرار لمسيرة التنمية والتطور تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام الهجري الجديد، ليستمد الجميع روح العمل والجهاد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي كانت ولا زالت حدثا مُلهما وفارقا في التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول، وتاريخ الدعوة الإسلامية كلها".

وتمنى عضو مجلس الشيوخ، التوفيق والسداد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات، و أن يعيد تلك الذكرى العطرة على الأمة الأسلامية والشعب المصري أجمع بالخير والأمن والسلام، داعيا الله أن يكون عام أمن وآمان علي وطننا الحبيب مصر والشعب المصري العظيم.