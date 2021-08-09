/644617/حظر-التعاون-مع-المطربة-اليمنية-بلقيس-ومنعها-من-الحفلات-بمصر-لهذا-السبب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بحظر التعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس ومنعها من إحياء أية حفلات داخل مصر، رغم تألقها بحفلها الأخير المقام مساء أمس بجانب الفنان رامي صبري في أحد الأندية بمصر الجديدة.

دوت الخليج يكشف سبب حظر النقابة لبلقيس من الغناء داهل مصر

وأوضحت النقابة ان السبب الرئيسي لحظر بلقيس ومنعها من إحياء حفلات داخل مصر، هو أنها قامت بإحياء حفل مؤخرًا بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وقال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة بإنه سوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والفنادق بحظر التعاون معها وعدم منحها أية تصاريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلاً، إلا حين سدادها مستحقات النقابة المالية التي لم تقم بتسديدها، كما أصدرت النقابة بمنع التعامل مع متعهد الحفلات الذى تعاون معها في هذا الحفل.

رغم قرار وقفها..استمرار حفل دار الأوبر لبلقيس

وبرغم قرار وقف بلقيس من إحياء أي حفلات داخل مصر، صرح المايسترو أحمد طه أنها لن يتم إلغاء حفل دار الأوبرا، فقال "حفل دار الأوبرا لن يتم إلغائه، ويقام في موعده الخميس المقبل، إذ سبق وحصلت المطربة بلقيس على التصريح الخاص به".

وأضاف: "نص قرار النقابة يقول لن يتم إصدار تصاريح مستقبلا، وحفل الخميس تم التصريح به من قبل صدور القرار"

أخر أعمال المطربة بلقيس

وكان قد طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.

من جانب آخر تستعد المطربة بلقيس لإحياء حفل يوم 12 أغسطس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة المايسترو أحمد طه، وسوف تقدم لجمهورها العديد من أغانيها، بلهجات مختلفة، سواء بالمغربية، أو العراقية، أو اللبنانية.

يذكر أن بلقيس سبق وشاركت فى دار الأوبرا المصرية قبل ذلك مرتين وتعتبر حفلة يوم الخميس المقبل هي ثالث مشاركة لها بدار الأوبر المصرية ومن المقرر أن تستقر في مصر بعد الحفل حتي صدور أحدث كليب غنائي لها وهو أغنية "دبلوماسي".