أمانة دمنهور تعلن تفاصيل دوري مستقبل وطن «صور»

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وعقدت أمانة قسم دمنهور اجتماعا تنسيقيا برئاسة العميد مهندس سعيد عبد القادر قريطم أمين القسم ، لمناقشة خطه العمل لتنفيذ دوري مستقبل وطن ، بحضور المهندس ايمن العطار أمين التنظيم ، والأمناء المساعدين وأمناء اللجان النوعية ، يأتي بناء على توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب " مستقبل وطن "، والنائب اشرف رشاد نائب رئيس الحزب ، و تعليمات النائب محمد عبد الله زين الدين أمين المحافظة ، و النائب محمد وجيه خالد أمين التنظيم ، تضمن الاجتماع التخطيط لكيفية تنفيذ مسابقه دوري "مستقبل وطن "والعمل علي إنجاح مسابقة الدورى للعام الثالث ومناقشة الإمكانيات المطلوبة والمتاحة للتنفيذ.

قرارات دوري مستقبل وطن على مستوى البحيرة

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على :

- تشكيل لجنة تنظيم الدوري بقسم دمنهور وتتكون من محمد عبد السلام مسئولا للتواصل و أحمد منازع مسئولا للإعلام و عبدة الحداد مسئولا للدعايا و عصام عمار مسئول المسابقات و احمد الصعيدي مسئول الملاعب .

- تشكيل مجموعة عمل لمتابعة الدوري بقسم دمنهور برئاسة أيمن فتح الله العطار أمين التنظيم و سامح مهنا و حمدي العريان الأمناء المساعدين و هند مسامير أمينة المرأه و احمد أبو الفضل أمين شئون العضوية و عبد المنعم ابونار و القبطان مجدي الشيخ ، ويشرف على البطولة من أمانة الحزب بالمحافظة المهندس شريف فهمى أمين التقييم والمتابعة ، والمحاسب محمد بصل أمين شئون العضوية .

وقال المهندس أيمن العطار أمين التنظيم بقسم دمنهور ، ان بداية مباريات المرحلة الأولي للدوري فى مجالس القري تبدأ يوم الأربعاء ١١/٨/٢٠٢١ و الحد الادني لعدد الفرق المشاركة بالمرحلة الأولي (مجالس القرية) عدد ١٦فريق و الحد الأدنى لعدد الفرق المشاركة بالمرحلة الثانية (تصفيات المركز) عدد ٨ فرق و تبدأ يوم الاثنين ١٦/٨/٢٠٢1 وذلك بناء على التعليمات الواردة من أمانة تنظيم المحافظة واللجنة المشرفى على الدورى . وأكد العميد مهندس سعيد عبد القادر قريطم أمين الحزب بقسم دمنهور ، على ان تعليمات أمين عام الحزب واضحة فى هذا الشأن ، حيث ينطلق دوري «مستقبل وطن» في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 10 أغسطس الحالي حتى 7 أكتوبر المقبل.

استعدادت دوري مستقبل وطن بالبحيرة

وأشار إلى أن دوري «مستقبل وطن» يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب على مستوى المحافظات من سن 18 حتي 25، وذلك في كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قرى ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاعا كبيرا من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أى شاب يملك موهبة حقيقية في كرة القدم.

وأكد "قريطم" أيضا على أن مستويات الدوري 4 مستويات بمراحل البطولة المختلفة، الأول سيكون مسؤولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والثالث بمسؤولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، والرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأكد المهندس سعيد قريطم ، أن الأمانة العامة هذا العام توافق على منح جوائز قيمه جدا للفائزين ، حيث يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.