/644614/سحر-طلعت-مصطفى-عودة-السياحة-الروسية-تنعكس-بشكل-إيجابي-على-مؤشرات-التنمية-في-مصر

وصفت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بعد غياب استمر لنحو ٦ سنوات، بالتحول الهام في سوق السياحة المصرية، والذي سينعكس إيجابا على مؤشرات التنمية للدولة المصرية خلال السنوات القادمة، متوقعة أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشه في الشهور الأخيرة من هذا العام.

استئناف الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استئناف الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية هي ترجمة لجهد دؤوب لم ينقطع طوال ال ٦ سنوات الماضية من كل الجهات ذات الصلة، اجتازت خلالها المطارات المصرية العديد من حملات التفتيش الدولية، وثبت للعالم أجمع أن المطارات المصرية تحظى بدرجة عالية جدا من التأمين دون أي ملاحظات من الوفود الأمنية الروسية التي توافدت على المطارات المصرية خلال السنوات الماضية.

متابعة ازمة السياحة الروسية

وأشادت سحر مصطفى بجهود القيادة السياسية التي تابعت ملف أزمة السياحة الروسية عن قرب حتى وصلنا إلى هذه النتيجة،مضيفة:” شيء جيد وعظيم أن جميع الرحلات الروسية التي توافدت على المنتجعات المصرية كانت كاملة العدد وسط مراسم استقبال في المطارات المصرية بدرجة عالية من الترحيب والحفاوة".