/644610/عرض-خيالي-من-جالاتا-سراي-لخطف-أليو-ديانج-من-الأهلي

ورفع نادي جالطة سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عرضه المالي من أجل حسم صفقة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وارتبط اسم ديانج في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالطة سراي، وكان عرض النادي التركي الأخير يبلغ 5.5 مليون يورو.

وفقا لـ وكالة " Ajansspor " التركية :”يستعد نادي جالاتا سراي لرفع السعر إلى 6.5 مليون يورو لمحاولة إقناع الأهلي المصري ببيع أليو ديانج الذي يعد أحد أهم اللاعبين مع المدرب بيتسو موسيماني”.

وذكرت صحيفة "news tekeezer" : " إدارة فنربخشة ستعقد اجتماعا مع مسؤولي الأهلي في الأيام المقبلة لبحث إمكانية ضم أليو ديانج لاعب الأهلي قبل جالاتا سراي".

وواصلت الصحيفة: " الفريق الأصفر والأزرق الغامق بدأ محاولاته تجاه أليو ديانج ، لاعب الوسط في الأهلي ، وهو أيضا على أجندة جالاتا سراي والذي قدم عرضا قيمته 4.5 مليون يورو لضم المالي".

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على النجم الساحلى التونسى بنتيجة 6-2، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

نتيجة مباراة الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.