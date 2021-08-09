أمانة كوم حمادة تستعراض بنود لائحة دوري مستقبل وطن «صور»

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تتواصل إستعدادت المحافظات على كافة مستوى الجمهورية لإنطاق دوري مستقبل وطن والمقرر إنطلاقه غدا على مستوى الوحدات الحزبية المختلفة ضمن الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم حماده ، بقيادة ابراهيم الفقى ، أمين الحزب بالمركز، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم 10 اغسطس، تحت شعار "إنت البطل خلى موهبتك تتكلم"،‏ وذلك ضمن الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب محمد زين الدين أمين الحزب بمحافظة البحيرة.

دوري مستقبل وطن بمركز كوم حمادة

و تناول الإجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمركز وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام اللجنة المنظمة، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة قرى المركز والمدينة فى المعياد المحدد.

وذلك بمقر الحزب بمدينة كوم حماده ، بحضور الأمناء المساعدين وأمين التنظيم وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة على أرض المركز وعدد من أمناء الامانات النوعية بأمانة المركز.

يأتي ذلك في إطار سياسة الحزب العامة التى ينتهجها و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم.

كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.