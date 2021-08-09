/644607/الإستعدادت-النهائية-لـ-دوري-مستقبل-وطن-بمركز-كفر-الدوار

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كفر الدوار بقيادة العزيزي منيسي، اجتماعًا بمقر الحزب لمناقشة الاستعدادات النهائية لإنطلاق دوري مستقبل وطن "الموسم الثالث" في إطار الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق - رئيس حزب مستقبل وطن، وبناءً على توجيهات المهندس أشرف رشاد - الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، وتوجيهات المهندس محمد زين الدين - أمين الحزب بالمحافظة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الإستعدادت النهائية لـ دوري مستقبل وطن بمركز كفر الداور

وتضمن الإجتماع والذي حضره الدكتور عيد بلبع - عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أشرف فؤاد - أمين التنظيم بأمانة مركز كفر الدوار، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز، مناقشة استعدادات الأمانة لإنجاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الجاري للمستوى الأول "الوحدات الحزبية"، وكذلك استعراض قواعد ولائحة الدوري، مع توضيح مهام الأمانات المختلفة.

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كما تناول الإجتماع تقييم أداء أمانة الحزب خلال الفترة الأخيرة الماضية، وكذلك خطة إنتشار الحزب والوصول للمواطنين أبناء القرى.

من جانبه قال "المنيسي" إن الحزب يهدف من خلال تنظيم الدوري، الوصول إلى أكبر عدد من الشباب، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لاكتشاف المواهب الحقيقية في كرة القدم، وكذلك للتحقيق التواصل المباشر مع الشباب باعتباره أحد أهم مقومات نجاح المجتمع.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.