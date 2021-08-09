نتائج اليوم الأول من منافسات دوري مستقبل وطن بالفيوم «صور»

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أنطلقت المنافسات في دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الفيوم في الأيام الاولى للأدوار التهميدية من الدوري والتي أسفرت عن صعود فريقي النجوم والأصدقاء للمنافسة على مستوى المركز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفر اليوم الأول من الدور التمهيدي لدورى حزب مستقبل وطن الذى ينظمه الحزب للشباب على مستوى الجمهورية وذلك بقرية فرقص التابعة للوحدة المحلية بالروضة بمركز طامية على ملعب مركز شباب القرية وصافرة الحكم محمد ممدوح من منطقة الفيوم وبأشراف أمانة الشباب برئاسة الكابتن احمد عطيه على عن صعود فريقي النجوم و الاصدقاء للعب على مستوي المركز.

منافسات دوري مستقبل وطن

وذلك بحضور الأستاذ محمد جوده الأمين المساعد للحزب بطامية والاستاذ محمد حمدي يماني امين التواصل الاجتماعي والاستاذ وائل المصري امين الإعلام بطامية والكوادر الحزبية.

وكان اليوم الأول قد أسفر أيضا صعود فريقي ساويرس الجالى و الفهمية للعب على مستوي المركز بعد أن أنطلقت مرحلة التصفيات بقرية منشأة الجمال بمركز ومدينة طامية على ملعب المهندس أحمد ظريف بمشاركة ثمانية فرق من منشأة الجمال وصافرة الحكم محمد ممدوح من منطقة الفيوم.

منافسات دوري مستقبل وطن في الفيوم

يأتي هذا تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ضمن الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

ومن المقرر ان يتم إستئناف المباريات خلال الأيام المقبلة ضمن منافسات دوري مستقبل وطن الذي ينطلق على مستوى المحافظات ضمن الخطة الشاملة لدورس مستقبل وطن.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.