/644603/إيناس-عبد-الحليم-اسئناف-الطيران-الروسي-لمصر-بمثابة-انفراجة-كبيرة-وعودة-الروح-مجددا
أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، اليوم الإثنين، بعد توقفها دام لـ 6 سنوات، مما تأثرت بالسلب على حركة السياحة والاقتصاد المصري إلى حد ما، مؤكدة أن اليوم يعتبر يومًا سعيد في تاريخ السياحة المصرية لعودتها مجددًا.
دوت الخليج
إيناس عبدالحليم: مصر تمتلك عوامل جذب سياحية كبيرة للسوق الروسي
وأكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، أن مصر تمتلك عوامل جذب سياحية كبيرة للسوق الروسي، وهي من أفضل الواجهات السياحية المفضلة لهم، على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدولة الروسية من الدولة الكبيرة في شرق أوروبا واستئناف حركة الطيران اليوم يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري والعمال غير المنتظمة في الغردقة وشرم الشيخ، كما أنه يساعد في زيادة العملة الأجنبية.
إيناس عبدالحليم: عودة السياحة الروسية انفراجة كبيرة وعودة للروح مجددًا
وأشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إلى أن عودة السياحة الروسية من جديد بمثابة انفراجة كبيرة وعودة الروح مجددا، خاصة أن الغردقة وشرم الشيخ كانتا المقصد السياحي الأول للسائحين الروس، خاصة و أن السياحة الروسية كانت تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة قبل توقفها.
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