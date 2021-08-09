على ربيع يفاجأ الجمهور بزواجه للمرة الثانية..فما قصة زوجته الأولى؟

/644601/على-ربيع-يفاجأ-الجمهور-بزواجه-للمرة-الثانيةفما-قصة-زوجته-الأولى

أثار الفنان علي ربيع في الساعات القليلة الماضية علامات الحيرة والإستفهامات على وجوه الجمهور بعدما كشف عن زواجه للمرة الثانية مساء يوم أمس الأحد بشكل مفاجأ من أحد الفتايات من خارج الوسط الفني، ما جعل العديد يتسأل حول زوجته الأولى ندى محمود والدة ابنته الوحيدة مليكة ومتى ولماذا انفصل، خاصة أنه لم يعلن من قبل عن اي شيء يخص حياته الشخصية.

دوت الخليج يرصد القصة كاملة لإنفصال علي ربيع عن زوجته الأولى وزواجه بثانية

كانت العلاقة بين علي ربيع وطليقته ندى محمود في توتر دائم اذ أعلنت ندى محمود في عام 2019 تعديه عليها بالضرب، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أمك ثم أمك ثم أمك وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”

ندى محمود تعلن عودتها لأحضان علي ربيع

وفي عام 2020، أعلنت ندى محمود عودتها لزوجها الفنان علي ربيع ووالدته، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”: “النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني، أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زي ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا، وإحنا دلوقتي الحمد الله تخطينا كل الصعوبات دي، لمصلحة بنتنا أولًا وأخيرا ورجعنا لبعض”.

وتابعت: “وكان ممكن نتخطاها في زمن أقصر النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليا أنتِ في مقام ماما ولو زعلتى من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي مامتي وإن حب علي ليكي ده اللي خلاني أحبه وبقول لعلي حب الناس لك مش من فراغ ده لأن ربنا بيحبك لصفاء قلبك وطيبته، ربنا يخليك لمليكة ولكل اللي بيحبوك ودعواتكم لنا بحياة مستقرة”.

انفصال ندى محمود عن علي ربيع بشكل نهائي

انفصل الفنان علي ربيع نهائيًا عن زوجته الأولى ندى محمود قبل 9 أشهر في هدوء تام دون التصريح لأي وسائل إعلامية، كما أنها تقدمت بدعوات قضائية ضده خاصة بنفقة ابنتهما ملكية، وبالفعل أصدرت المحكمة حكمًا بشأنها، ولكن علي ربيع يدفعها بالتقسيط وليست دفعة واحدة شهريًا.

علي ربيع يحتفل بزفافه للمرة الثانية بسرية تامة

واحتفل الفنان علي ربيع، أمس الأحد، بزفافه على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، والتي تُدعى سلسبيل قنديل، وذلك في سرية تامة، بحضور عددًا من أصدقاءه المقربين نجوم مسرح مصر، ونجم المصارعة كرم جابر، وحرص الفنان علي ربيع، على عدم نشر شيء حول زفافه، وذلك مراعاة لشعور صديقته الفنانة دنيا سمير غانم، والتي شيعت جنازة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز أمس.