/644599/أمانة-محافظة-الأقصر-تعلن-إنطلاق-دوري-مستقبل-وطن-صور

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الاقصر اجتماعاً تنسيقياً للإعداد لفاعليات الدوري الذي يستهدف اكتشاف اكبر عدد من الموهوبين في اللعبة ، بحضور الاستاذ الدكتور محمد العماري امين الحزب بالاقصر ، والنائبة اماني الشعولي امين المرأة بالحزب بالاقصر والنائب وائل زكريا الأمير عضو هيئة مكتب الحزب بالاقصر والنائب السابق الطيري حسن الامين المساعد والنائب السابق العمدة فيصل راجح امين التنظيم وامناء الأمانات واعضاء هيئة المكتب واللجنة المنظمة للدوري بالاقصر، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

يأتي هذا تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب تنطلق خلال الشهر الجاري بالأقصر فاعليات النسخة الثالثة من دوري " مستقبل وطن " في لعبة "كرة القدم الخماسية" تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم " و " انت البطل " .

دوري مستقبل وطن بمحافظة الأقصر

ووجه العماري بالإستعداد الجيد للحدث وتضافر كافة الجهود لإخراجه في صورة مميزة تليق بإسم الاقصر مشدداً علي ضرورة تعاون كافة الأمانات من أجل نجاح الدوري مبدياً استعداد الأمانة لتقديم كافة أوجه الدعم من اجل اظهار الدوري بالشكل المشرف.

تم خلال الاجتماع استعراض مراحل الدوري حيث أكد الدكتور محمود متولي أمين أمانة الشباب بالحزب بالاقصر ان الدوري تنطلق فعالياته في المحافظة خلال الشهر الجاري وتستمر حتي منتصف اكتوبر المقبل بمشاركة كافة أمانات المحافظة في ٧ مدن ويتكون الدوري من عدة مستويات تتضمن حصول الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الاولي علي جوائز لافتا الي ان الدوري يتم تنظيمه في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر