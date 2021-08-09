/644596/مأجر-شقة-تانية-لنزواته--ربة-منزل-في-دعوي-خلع-بمحكمة-الأسرة-المرج

«مأجر الشقة لنزواته».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «سماح»، صاحبة الـ 29 عامًا، ضد زوجها«خالد»دعوي خلع بمحكمة الأسرة المرج .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة المرج

زواج صالونات

وروت «سماح» صاحبة الـ 29 عامًا، لمراسلة «دوت الخليج» : « تزوجت من 3 سنوات، زواج صالونات.. حيث تقدم زوجي لخطبتي عن طريق أحد أقاربي.. وخلال فترة الخطوبة لم أعلم عنه الكثير سوى أنه كان يعمل بالخارج وبعد استقراره فى القاهرة قرر عمل مشروع خاص به».

لا يحب الأطفال

واكملت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة المرج : «كنت أحلم بتكوين أسرة وأعيش مثل أي فتاة فى سني، ولكني فاجئنى يوم الزفاف.. بأنه لا يحب الأطفال، وأتفاجأت من كلامه، وكان مبرره بأن يريد الحياة من غير أطفال خصوصًا في أول الزواج، ووافقته على أساس أنها فترة بسيطة من زوجنا.. ولكن استمر هذا الوضع لسنة واثنين وبكل مرة افتح معه موضوع الإنجاب يثور ويغضب، وبآخر سنة فاض بي الكيل ولجأت لأسرته وتركت الشقة».

مأجر شقة ثانية

واضافت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « نصحتنى صديقتي القريبة مني.. لا ربما يكون على علاقة بسيدة أخرى.. أو يكون متزوجا، سمعت بنصيحتها .. وبدأت مراقبة زوجي شهر واثنين حتى اكتشفت أنه مستأجر شقة أخرى قبل الزواج لنزواته .. ويتجمع فيها هو وأصدقائه لمقابلة السيدات ومعاشرتهن جنسيًا».

وعدنى بالتوبة والإنجاب

واختمت الزوجة لـ « دوت الخليج» : « ووجهت زوجي .. ولم ينكر ما عرفتة.. وقال لي أنه متعود على كدا أثناء عملة في الخارج.. ولم يستطع منع نفسه عن هذه النزوات بعد عودته إلى مصر مرة أخرى .. ووعدني بالتوبة والإنجاب مقابل عدم فضح أمره.. لكننى رفضت العودة له بكل الطرق.. وطلبت منه الطلاق.. ولكنه رفض وأعطاني فرصة للتفكير ورجوعي له مرة أخرى، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».