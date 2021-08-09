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يتواصل العمل بغرفة عمليات أمانة قسم الهرم علي قدم وساق للتجهيز والإعداد لدوري مستقبل وطن، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظه والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أمانة الهرم في إنعقاد دائم لإطلاق دوري مستقبل وطن «صور»

وقامت أمانة قسم الهرم بقيادة أ، حمد الوليلي أمين القسم، وتنظيم أ. أحمد راوي أمين التنظيم، بإستمرار العمل اليوم الأحد بغرفة عمليات دوري مستقبل وطن بالهرم علي قدم وساق لملئ إستمارات المشاركين وتسكين اللاعبين و التواصل مع الفرق الرياضية.

وأكد الوليلي أن غرفة العمليات في إنعقاد مستمر ويومي علي مدار الأيام القادمة إستعدادا لانطلاق الدوري

استعدادات دوري مستقبل وطن

وقال الوليلي : "دعم الرياضة يأتي من ضمن أولويات حزب مستقبل وطن بجميع بلاد حي الهرم، وتحرص الأمانات بالمشاركة والعمل والحضور من السادة أمناء الامانات للخروج بالشكل اللائق والمشرف للحزب".

ويأتي ذلك في إطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.