/644602/من-جديد-الأرصاد-تحذر-من-طقس-الغد-شديد-الحراة-وشبورة-مائية

أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الغد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيكون شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

طقس الغد فيما يكون طقس غد ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء. وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. ونرصد درجات الحرارة المتوقعة غدا في السطور التالية: القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 السواحل الشمالية الغربية 33 للعظمى والصغرى 26 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28

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