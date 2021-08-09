ننشر أبرز أدعية العام الهجري الجديد 1443

أدعية العام الهجري ، بدء منذ قليل العام الهجرى الجديد 1443، والذى يحتفل خلاله المسلمين بالدعاء والابتهال والتقرب إلى الله تعالى، متمنيين أن يرفع الله البلاء على العباد.

دوت الخليج

أدعية العام الهجري

وتنتشر الكثير من الأدعية بمناسبة العام الهجري، والتى تدعوا إلى صلاح الحال وانتشار المحبة والسرور، والذى يتمنى خلاله المسلمين المغفرة والرحمة والعفو، ومن أفضل الأدعية التى تنتشر فى تلك الأيام هي:" اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

أبرز الأدعية المذكورة مع بداية العام الهجري

وأيضًا من ضمن الأدعية التى تنتشر فى تلك الأيام قول:- ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

أدعية العام الهجري.. دوت الخليج ينشر أبرزها

ومن ضمن الأدعية التى تنتشر فى هذا الأيام:- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان و أوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفة يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم".

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وغالبًا ما يبدأ المسلمين الأيام الأولى من العام الهجري الجديد بالتضرع والصلاة، ويسأل المسلم أن يغفر الله له ذنوبه وأن يقوي ويثبت قلبه.