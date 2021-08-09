انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر تحديث يوم الاثنين 9/8/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الموافق الإثنين 9 أغسطس 2021، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي، 15.65 جنيه للشراء وسعر 15.74 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي (أقوي بنك حكومي في مصر) سعر 15.63 جنيه للشراء وسعر 15.73 جنيه للبيع. وسجل نفس والسعر في بنك مصر (ثاني أقوي بنك في مصر).

واستقر في البنك التجاري الدولي “cib” (أكبر بنك خاص في مصر), عند سعر 15.65 جنيه للشراء، وسعر 15.75 جنيه للبيع.

آخر تصنيف للسوق المصرفي المصري

واعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي المحلي من العملات الأجنبية ليسجل رقم 40.609 مليار دولار بنهاية تعاملات يوليو/تموز، مقابل 40.584 مليار دولار امريكي بنهاية يونيو/حزيران الشهر الماضي، بارتفاع يصل إلى 25 مليون دولار.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق، نظرتها المستقبلية للقطاعات المصرفية في مصر، من سلبية إلى صورة مستقرة، الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي في البلاد. وصرحت “فيتش”، إن التحسن في مستوي بيئة التشغيل، وتحسن قيمة السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية في مصر، واستقرار سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه، خففا الكثير من الضغوطات على التقييمات الائتمانية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوكالة نفسها، فإن تحسين السيولة بمختلف العملات الأجنبية، ساعد في استعادة ثقة المستثمرين بشكل كبير. واضافت الوكالة، أن من أهم عوامل تحسين السيولة في البنوك المصرية، هو زيادة حيازات الأشخاص الأجانب من سندات خزانة الدولة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بما يصل إلى 10 مليارات دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران 2020.

وتتوقع وكالة “فيتش” تسارع نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لمصر إلى 6% في عامي 2022/2023، و3% في السنة المصرفية 2021/2022.

سعر اليورو والإسترليني اليوم مقابل الجنيه

سجل سعر اليورو تراجع لدى البنك المركزي المصري إلى سعر 18.40 جنيه للشراء وسعر 18.52 جنيه للبيع، وذلك مقابل سعر 18.52 جنيه للشراء، وسعر 18.65 جنيه للبيع، أمس.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه سعر البيع. وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

وتراجع في البنك التجاري الدولي سعر اليورو إلى سعر 18.39 جنيه للشراء، وسعر 18.64 جنيه للبيع، مقابل سعر 18.51 جنيه للشراء، و18.64 للبيع، يوم أمس. وذلك على عكس سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر.

وسجل سعر المتوسط للجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي 21.70 جنيه للشراء وسعر 21.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي في مصر لدى البنك المركزي المصريسعر 4.17 جنيه للشراء، وسعر 4.19 جنيه للبيع. ليشهد استقراراً على غرار سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تحديث يومي.

واستقر في البنك الأهلي المصري عن سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه سعر للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر، وفي البنك التجاري الدولي “cib”.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي استقراراً في مصر عند 4.26 جنيه للشراء، وسعر 4.28 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي في مصر لدى البنك المركزي إلى سعر 51.99 للشراء و52.38 للبيع، مقابل سعر 52.04 للشراء وسعر 52.44 جنيه للبيع، يوم أمس.