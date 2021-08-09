مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات Rossiya Airlines القادمة من موسكو

فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة الى جمهورية مصر العربية وتقديم نموذجاً ناجحاً للمطارات الأكثر اماناً للسفر وبشهادة لجان التفتيش العالمية و الروسية بصفه خاصة والذى جاءت بفضل المقومات الكبيرة التي تزخر بها الدولة والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة والأمنية المطبقة بالمطارات المصرية استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5631 من طراز البوينج B747 وعلى متنها ٥١٨ سائحا قادمة من مطار شيريميتييفو الدولى بالعاصمة الروسية موسكو

حيث استقبلت إدارة مطار الغردقة الطائرة بتقليد رش المياه احتفالا بوصول أول رحلة تهبط في المطار قادمة من روسيا بعد قرار استئناف الرحلات ، وقام فريق من العلاقات العامة بإستقبال السائحين بالورود والشيكولاتة وتقديم الهدايا التذكارية لهم ترحيباً بوصولهم إلي مصر.

وكان فى استقبال الطائرة اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة كما نظمت إدارة المطار إحتفالا داخل صالة الوصول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

جدير بالذكر أن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بإشتراطات تقديم شهادة تحليل PCR للقادمين الي مصر أوتقديم شهادات تطعيمات لقاحات فيروس كورونا مع إمكانية عمل تحليل ال Pcr فور الوصول بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ.