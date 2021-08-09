فرج عامر لـ«دوت الخليج» مشيدا بحديث الرئيس السيسى: كل رياضى هيصدق حلمه

جدة - نرمين السيد - وأكد عامر فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أن حديث الرئيس بشأن الرياضة وحثه على الاهتمام بها وسعادته بفوز شباب مصر فى طوكيو، يأتى بداية لصنع البطل الأوليمبى والاهتمام به.
وتابع رئيس نادى سموحة:" لقد عبر الرئيس عن حبه وتقديره للرياضة، وهذه رسالة للشباب بضرورة ممارسة الرياضة"، مؤكدا أن حديث الرئيس سيكون له نتائج إيجابية جدا فى ممارسة الأطفال والشباب للرياضة، وكل رياضى هيصدق حلمه اللى بيحلمه.
وردا على سؤال دوت الخليج بشأن دور الأندية فى صناعة البطل، لاسميا وأنه رئيس نادى سموحة قال: "نحن نعمل على تأهيل الأبطال الرياضيين لبطولة الجمهورية، ودور الاتحاد تأهيله لبطولة العالم"، مشيرا إلى أن النادى مستعد للقيام بدوره الوطنى.
وأوضح أن تكلفة البطولة الأوليمبية كبيرة جدا، لا يمكن أن تتحملها الأندية بل الاتخاد أيضا، لأن صناعة شخصية البطل نفسيا أولا ثم بدنيا ليس أمرًا سهلا.
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