شباب النواب: إطلاق أسماء أبطال مصر على المحاور أغلى من ملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود حسين، رىٔيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على المحاور، رسالة واضحة على أن تقدير مصر لأبنائها أغلى وأثمن من ملايين الدولارات التى قد تحاول بعض الدول إغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم .





وأوضح أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى برنامج التاسعة، جاءت تأكيدا على دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وللرياضيين، ورسالة لكل رياضى، أن مصر تقدم لأبناىٔها ما تستطيع من الدعم، المادى، والمعنوى، للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم. وأكد رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاعبه فريال أشرف، ودعمها، يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التى رسمها الرىٔيس منذ أول يوم له فى تولى مسىٔولية البلاد، بالاعتماد على المرأة المصرية، ودعم دورها الأساسى فى تكوين الشخصية المصرية، لتطوير وطننا. وأضاف رىٔيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية فى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، والتى تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرىٔيس عبدالفتاح السيسى.

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