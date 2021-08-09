عاجل.. السيسى يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء.. ويوجه بصرف التعويضات

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادى المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والسيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وشدد الرئيس السيسى على الالتزام بسرعة صرف جميع التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة فى هذا الشأن، خصوصًا ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، خلال شهر أكتوبر 2021، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التى يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق.