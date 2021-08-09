فوز جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو لمحو الأمية 2021

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الإثنين، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول فوز جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمصر.





وأشادت لجنة التحكيم الدولية ببرنامج تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، والذى يقدم برامج تدريبية لإعداد طلاب الجامعات للعمل كمعلمين لمحو الأمية فى المجتمعات، فضلا عن استخدامه أدوات التعلم عن بعد لتعليم المهارات الرقمية ومهارات الاتصال وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم بالبرامج التى تشجع على محو أمية الكبار، خصوصا فى المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولاسيما الفتيات والنساء.

اعترافًا بإسهاماتهم المتميزة فى تعزيز الجهود المبذولة، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة فى مجال محو الأمية.

وأوضح التقرير أن جوائز "كونفوشيوس لمحو الأمية" تتكون من ميدالية ودبلومة ومبلغ 30 قدره ألف دولار أمريكى.

ومن المقرر مشاركة جامعة عين شمس فى فعاليات الندوة التى ستعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا يوم الخميس 9 سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولى لمحو الأمية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أعلنت عن هذه الجائزة فى 26 مايو 2021.