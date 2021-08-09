صور.. إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم ضبط وإزالة 25 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة خلال الاسبوع الماضى، وذلك من خلال التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية للرصد والتصدى لأية مخالفات وإزالتها على الفور.

وفى ذلك الإطار، أزال مركز ومدينة منشأة القناطر تعديات على أراضى زراعية على مساحات 60،80،120م و2 قيراط بقرى الجلاتمه ومدخل نكلا ومدخل جزاية ببرقاش بالمنصورية وبمنشأة رضوان.

وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور الأول بأرض على مساحة 80 مترا بمنطقة عزبة الفوكس بالإضافة إلى إزالة هنجرين بعرب التل بالمنوات على مساحة 750 مترا ومصادرة المواد المستخدمة.

كما ضبط مركز ومدينة البدرشين أعمال إقامة شدة خشبية تمهيدا لتعد على أراضى زراعية بقرية زوية دهشور على مساحة قيراط وتم إزالة الشدة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعد بالبناء بقرية أبو صير على مساحات 120 ،200 ،2000م عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وحجرات وأسوار.



كما أزال مركز ومدينة الواحات البحرية 3 حالات بناء مخالف بقرى القصر ومنديشة على مساحة 90، 110م على أراضى أملاك الدولة عبارة عن غرف وتعديات بالحجر الجيرى وأسوار وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وفى مدينة الحوامدية تم إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة وأسوار وغرف بمنطقة أبو نقاية بطريق العزيزية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.



كما أوقف حى الطالبية أعمال إقامة جمالون بشارع إسماعيل عثمان وتم ضبط المعدات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بالاضافة إلى إزالة أسوار وغرف مقامه بالمخالفة بشارع جمال عبد العال.

كما أزال حى العمرانية حالتين بناء مخالف الأولى أعمدة دور مخالف بعقار بشارع الشيخ جمال بجسر الكونيسة، والثانية حوائط بدور مخالف بعقار بشارع جمال نظير بخاتم المرسلين.



كما أزال حى بولاق الدكرور مخالفة بناء لحجرات وغرف فوق سطح العقار 25 شارع مدينة عامر وضبط إزالة أعمال إقامة حوائط داخلية لتقسيم محال بعقار بشارع احمد الكيلانى المتفرع من ارع التحرير بصفط اللبن.

وفى حى الهرم تم إزالة دور كامل بالعقار 33 شارع عمرو خالد بكعابيش تم بناؤه بالمخالفة مع ضبط صاحبه وتحويله للنيابة العسكرية.



وأزال حى جنوب الجيزة جمالون مخالف بالعقار 36 شارع عمر مكرم بجسر الكونيسة المنيب، بالإضافة إلى ذلك حوائط تم بنائها بالمخالفة أسفل عقار بتقسيم وإنشاء محلات بـشارع المصطفى بالمنيب كما تم إزالة سلالم بالدور الأرضى جار إنشائه بالمخالفة بعقار بجسر الكونيسة.