انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم حتي 11 اغسطس 2021 بتخفيضات خيالية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور المقدمة من بداية شهر أغسطس، وحتي 11 الجاري على الأجهزة والأدوات المنزلية والمدرسية. حيث حرص هايبر كارفور مع بداية انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تضمين عروضها لهذا الاسبوع مختلف الادوات المدرسية بعروض أسعار تنافسية مميزة، تناسب كافة شرائح المجتمع. كما يتاح أنظمة تقسيط قوية، وطلب الأوردر ليصلك إلي باب المنزل.

عروض كارفور اليوم

تتضمن عروض هايبر كارفور كافة متطلبات البيت المصري، حيث تعد هذه المنتجات التي تشكل احتياجاً كبيراً وبصورة دورية للمواطنين، وعليه فتتمثل عروض كارفور 2021 في:

– الادوات المدرسية مثل الشنط وبوكسات الطعام.

– مختلف الادوات المنزلية وأجهزة الطبخ.

– مختلف المنتجات الغذائية الأساسية.

– اللحوم ولوازم الطبخ المختلفة.

– الألبان بأنواعها ومشتقاتها.

خصومات وتخفيضات هايبر كارفور

اعلن هايبر كارفور عن نسب التخفيضات والخصومات المطروحة لهذا الموسم، حيث اختلفت نسبة الخصم وفقاً لكل شريحة على حدي، فتختلف تخفيضات المنتجات الغذائية عن الادوات المدرسية. وعليه فتتمثل هذه الخصومات في:

خصم 60% على كافة أنواع البقالة، ومنتجات العناية الشخصية، والأجهزة اللوحية.

25% خصم على مستلزمات العودة للمدارس.

توصيل مجاني داخل محافظة الاسماعيلية، وفي مناطق الساحل الشمالي.

خصم 15% عند استخدام بطاقات cib.

60% خصم على الفواكة والخضروات.

20% خصم على كافة منتجات الألبان.

خصم 45% عند التسوق بالجملة.

وللمزيد يمكن تحميل تطبيق كارفور للايفون، أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، ومتابعة اجدد عروض كارفور واحدث الخصومات والتخفيضات، والاستفاده منها، كما ويمكن الطلب من خلاله.

مجلة عروض كارفور 2021

تتضمن مجلة العروض والتخفيضات، عرض ترويجي بكافة المنتجات الغذائية والأجهزة، بعروض أسعار قبل وبعد التخفيض. للمزيد يمكن دخول رابط موقع كارفور الرسمي، ومتابعة آخر عروض كارفور مصر أولاً بأول.