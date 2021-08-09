وزيرة الهجرة تستقبل السفير الهولندي بالقاهرة لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة...

السفيرة نبيلة مكرم والسفير الهولندي يبحثان ترتيبات زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندي وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا، ثم تم التباحث حول الزيارة المقررة لوزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر، والتحضير للقاء المعتزم عقده بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ونظيرتها الهولندية، والذي سيركز أساسا على موضوعات عديدة من بينها ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة المصرية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، وكذلك مجالات التعاون مع الحكومة الهولندية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرضت وزيرة الهجرة إمكانية إقامة تعاون مشترك بين مصر وهولندا على غرار التعاون القائم مع ألمانيا والمتمثل في تدشين المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وكذلك مناقشة أوضاع الجالية المصرية في هولندا.

وتطرقت الوزيرة في حديثها أيضا إلى الجهود الحثيثة للوزارة في رعاية المصريين بالخارج وربط الشباب منهم بوطنهم الأم وسط كافة التحديات المختلفة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج ومركز الحوار الخاص بهم (ميدسي MEDCE)، وذلك بهدف حمايتهم من أي مفاهيم أو أفكار زائفة قد يتعرضون لها بالخارج وتحصينهم ضد الاستقطاب الفكري.

من جانبه، ثمن السفير الهولندي هان ماوريتس جهود وزارة الهجرة المصرية في مختلف المجالات، معربا عن سعادته بالمكانة التي تحتلها الجالية المصرية في هولندا لما لها من تميز وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية في المجتمع الهولندي.

وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو غير الشرعية- والجاليات، مؤكدين

أن هذا التعاون سيجني البلدان ثماره في المستقبل.