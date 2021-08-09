القوى العاملة: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 87 شاباً...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 87 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي الهمم والعزيمة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 219 طالب عمل.
وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً، بالانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك لـ 10 آلاف و 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، بإجمالي 9 ملايين و 932 ألف جنيه.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 98 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتين توعية .
وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 127 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 262 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 10 شكاوى عمالية.
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