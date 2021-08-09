صور.. صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية فى سيدى برانى

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم الإثنين، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدى برانى فى محافظة مطروح، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق فى المناطق النائية والحدودية.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة سيدى برانى تتضمن 6 أطنان دواجن، و18 طنا مواد غذائية جافة، و23 طنا عصائر ومعلبات، سيتم توزيعها على 1.500 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، لتحصل كل أسرة على 4 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية.

وأضاف أن القافلة تستهدف هذه الأسر فى عدة مناطق تابعة لمركز سيدى برانى وهى: "أم الحمام، العزبة البيضا، عزبة المخاض والحرية، المعبدية، العزيزية، العزبة الشرقية، عزبة التوحيد، عزبة سعيط، علم نجم، حى الأمل، عزبة الفرقان، عيت أبو عامود، العزبة القبلية وعزبة حبون، علم الحرش، بو غليله، عزبة الشيخ، حكارة، عمرو بن العاص، وسط السوق، طربان الغربية، العزيزية حنون، بوسطيل قبلى، عزبة شيخ رحيم، الشهيبات، التمأويل، عزبة الحداد".



وأكد عبد الفتاح أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن قافلة سيدى برانى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة GLC وشركة دانون مصر، بالإضافة إلى مؤسسة "أشرقت".

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن سلسلة من القوافل ينظمها الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى عدة مناطق منها الواحات البحرية، وسيدى برانى، ومدينة الطور، لافتا إلى أن الصندوق يعمل طوال العام على تنظيم مثل هذه القوافل فى المناطق النائية والحدودية، حيث تستهدف هذه القوافل توفير المواد الغذائية والملابس الجديدة، فضلا عن تنظيم قوافل طبية شاملة فى مختلف التخصصات.



وتعتبر مبادرة "بالهنا والشفا" إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 8 ملايين مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا.