«دوت الخليج» ينشر نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتيح "دوت الخليج" نتيجة الثانوية العامة عن طريق تسجيل الاسم ورقم جلوس الطالب، فى إطار الخدمات المقدمة من الموقع لطلبة الثانوية العامة. يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق أن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى.

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