إنفوجراف - ضمن «حياة كريمة».. كوبرى «ملوى - المنيا» شريان حياة جديد

جدة - نرمين السيد - تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.





ويشهد مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، طفرة كبيرة فى المشروعات، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها بأغلب القرى بالمركز، ومن بين هذه المشروعات إنشاء كوبرى ملوى - المنيا على ترعة الإبراهيمية.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وتحسين ظروف معيشتهم.

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