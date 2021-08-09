إنفوجراف.. التعليم العالى يتوسع فى برامج التعليم التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع التعليم العالى المصرى فى برامج التعليم التكنولوجى لخدمة المشروعات القومية، ومواكبة سوق العمل المحلى والدولى، من خلال تبنى برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمى الدولى وقواعد الجودة.

ورصد التقرير توزيع الجامعات التكنولوجية والأهلية والمجمعات التكنولوجية بالمحافظات، لافتًا إلى وجود 31 مؤسسة تعليمية جديدة تم وجارى إنشاؤها بالمحافظات، بواقع 9 جامعات تكنولوجية، و8 مجمعات تكنولوجية، و14 جامعة أهلية.

وأوضح التقرير أن بالقاهرة يوجد بها جامعة تكنولوجية وجامعتان أهليتان، بينما يوجد جامعة تكنولوجية بكل من الجيزة والإسكندرية والغربية والأقصر، فيما يتواجد جامعة أهلية بكل من القليوبية وجنوب سيناء والسويس ومطروح.

يأتى ذلك بينما يوجد جامعتين أهليتين ومجمع تكنولوجى بالدقهلية، وجامعة تكنولوجية ومجمع تكنولوجى وجامعة أهلية بالمنوفية، وجامعة تكنولوجية وأخرى أهلية بكل من بورسعيد وبنى سويف وأسيوط، فيما يوجد مجمع تكنولوجى وجامعة أهلية بكل من الشرقية والإسماعيلية، وكذلك يوجد مجمع تكنولوجى بكل من قنا والمنيا وأسوان وسوهاج.

وأوضح التقرير أن التعليم الفنى والتكنولوجى يحظى باهتمام وانتشار غير مسبوق، مشيرًا إلى بدء الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية عام 2019-2020 لدعم التعليم الفنى والتكنولوجى، وتشمل 17 تخصصًا جديدًا حتى الآن أهمها تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن هناك 6 جامعات تكنولوجية جارى إنشاؤها، علمًا بأن هذه الجامعات تمنح الدرجات العلمية الآتية، الدبلوم العالى المهنى بعد عامين ويمكن إنهاء الدراسة عند ذلك، البكالوريوس المهنى بعد 4 سنوات، وأيضاً يمكن الحصول منها على الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير الحديث عن جامعة مصر للمعلوماتية، والتى من المخطط افتتاحها العام الدراسى القادم 2021-2022، كما أنه من المقرر أن تمنح 1.000 دارس سنويًا درجة الماجستير العملى المتخصص من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.

وفيما يتعلق بمجمعات الإبداع التكنولوجى، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 8 مجمعات بفروع جامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادى والزقازيق وقناة السويس، ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة فى البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، كما يضم مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وأمن المعلومات.

واستعرض التقرير أبرز الجهود المبذولة لإدخال نظم تعليمية جديدة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أنه لأول مرة فى مصر يتم إنشاء 4 جامعات أهلية تقدم العديد من التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل.

وبالنسبة للبرامج التعليمية الجديدة التى تضمها الجامعات الأهلية، ذكر التقرير أن هناك 56 برنامجًا تقدمه جامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجًا تقدمه جامعة الجلالة، و43 برنامجاً تقدمه جامعة العلمين الدولية، و29 برنامجًا تقدمه جامعة المنصورة الجديدة.

وكشف التقرير عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المرحلة الأولى بالـ 4 جامعات الأهلية تبلغ نحو 23 مليار جنيه، إذ من المقرر أن تستوعب كل جامعة نحو 25 ألف طالب خلال المرحلة الأولى، هذا ويجرى إنشاء 10 جامعات أهلية دولية جديدة.

وجاء فى التقرير أنه يوجد 4 مؤسسات تعليمية تستضيف أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بمؤسسة الجامعات الكندية بمصر، وفرع جامعة كوفنترى البريطانية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وفرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمؤسسة جلوبال، وفرع لكل من جامعتى لندن ووسط لانكشاير بمؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر.

كما لفت التقرير إلى أن هناك طفرة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية، حيث تم إبرام 265 اتفاقًا ثنائيًا للجامعات الحكومية و93 للجامعات الخاصة مع نظيراتها من الجامعات الأجنبية.

وأوضح التقرير استمرار زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بأبرز التصنيفات العالمية عام 2021، إذ تم تسجيل 16 جامعة عام 2021 بتصنيف US News مقارنة بـ 14 جامعة عام 2020، بينما تم تسجيل 21 جامعة عام 2021 بتصنيف تايمز البريطانى مقارنة بـ 20 جامعة عام 2020.

وبشأن تصنيف Scimago الأسبانى فقد تم تسجيل 35 جامعة مصرية عام 2021 مقارنة بـ 34 جامعة فى 2020، بينما تم تسجيل 18 جامعة مصرية عام 2021 بتصنيف شنغهاى للتخصصات مقارنة بـ 17 جامعة فى 2020، فى حين تم تسجيل 13 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطانى العالمى عام 2022، وذلك مقارنة بـ 9 جامعات عام 2021، و6 جامعات عام 2020