وقال الرشيدى فى بيان له اليوم الإثنين، إن الأسابيع الماضية بعد انخفاض عدد المصابين بهذا الفيروس حدث حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام من الكثير من المواطنين والموظفين داخل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بابسط هذه الاجراءات وهو ارتداء الكمامات، مطالبا الحكومة بتطبيق الغرامة على المخالفين حتى نستطيع الحد من انتشار هذا الوباء اللعين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ جميع المؤسسات الحكومية الإجراءات التى تكفل التزام الجميع سواء المواطنين أو الموظفين داخل مؤسسات التنفيذية وذلك لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتى من المتوقع حدوثها فى فى مصر خلال سبتمبر المقبل وذلك يتطلب من الجميع الاستمرار فى الإلتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وانتقد النائب، ضعف نسبة إقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات، مشيرا إلى ضرورة زيادة نسبة مراكز التطعيم بلقاحات كورونا فى جميع محافظات الجمهورية واستيراد كميات أكبر من اللقاحات حتى نستطيع تلقيح أكثر من 60% من الشعب حتى يحدث مناعة قطيع ومجابهة تداعيات الموجة الرابعة من فيروس كورونا، فضلًا عن رفع درجات الاستعداد فى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية مرة أخرى تحسبا لأى تطورات جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلماني: التهاون فى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا سينتج عنها عواقب وخيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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