برلماني: التهاون فى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا سينتج عنها عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، الحكومة بضرورة الاستمرار فى تطبيق جميع التعليمات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من التهاون من عدم الاهتمام بالتدابير الاحترازية لأنها سينتج عنها عواقب خطيرة.





وقال الرشيدى فى بيان له اليوم الإثنين، إن الأسابيع الماضية بعد انخفاض عدد المصابين بهذا الفيروس حدث حالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام من الكثير من المواطنين والموظفين داخل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بابسط هذه الاجراءات وهو ارتداء الكمامات، مطالبا الحكومة بتطبيق الغرامة على المخالفين حتى نستطيع الحد من انتشار هذا الوباء اللعين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ جميع المؤسسات الحكومية الإجراءات التى تكفل التزام الجميع سواء المواطنين أو الموظفين داخل مؤسسات التنفيذية وذلك لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتى من المتوقع حدوثها فى فى مصر خلال سبتمبر المقبل وذلك يتطلب من الجميع الاستمرار فى الإلتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتقد النائب، ضعف نسبة إقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات، مشيرا إلى ضرورة زيادة نسبة مراكز التطعيم بلقاحات كورونا فى جميع محافظات الجمهورية واستيراد كميات أكبر من اللقاحات حتى نستطيع تلقيح أكثر من 60% من الشعب حتى يحدث مناعة قطيع ومجابهة تداعيات الموجة الرابعة من فيروس كورونا، فضلًا عن رفع درجات الاستعداد فى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية مرة أخرى تحسبا لأى تطورات جديدة.