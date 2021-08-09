«الوطنية للصحافة»: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر نجحت خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية مخلصة وسواعد أبنائها فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة بكافة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية فى البناء تعد نموذجًا يحتذى به.





جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والطباعة اليوم الإثنين، بعنوان: "دور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى"، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية. وأضاف الشوربجى أن الدولة تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى ساهمت فى دفع جهود التنمية والارتقاء بحياة المواطن المصرى على كل الأصعدة، موجها التحية والتقدير لعمال مصر الذين يعدون أهم أعمدة التنمية. وأوضح أن الهيئة الوطنية للصحافة من خلال المؤسسات القومية لعبت دورا تنويريا وتوعويا، لتوعية الأجيال الجديدة بالإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية منوها بأن المؤسسات مستمرة فى القيام بهذا الدور.

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