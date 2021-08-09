جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى، فى نص برقية التهنئة التى بعثها إلى الرئيس: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التى تبهر العالم أجمع.. وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائما لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.