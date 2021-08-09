/644580/وزير-الداخلية-يستقبل-نظيره-العراقي-لبحث-سبل-التعاون-الأمني-وتبادل-المعلومات

استقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية، الذى يزور القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دوت الخليج يرصدج في السطور التالية تفاصيل زيارة وزير الداخلية العراقية مصر

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية، كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.

مؤكداً على إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة

ومن جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أهمية زيارة نظيره العراقى للقاهرة فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي.

وأشار اللواء محمود توفيق إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية فى ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

كما رحب اللواء محمود توفيق، بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقى انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية، مشدداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.