/644579/نائب-رئيس-حزب-المؤتمر-وصول-أول-رحلة-سياحية-روسية-مطار-الغردقة-تتويج-لجهود-وزارة-الطيران

قال أحمد خالد ممدوح نائب رئيس حزب المؤتمر للادارة المركزية والمتابعة ، استقبال مطار الغردقة الدولى صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائحا روسيا ،إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ ، بادره طيبه وتكليل لجهود وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة تتويج لجهود وزارة الطيران

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر للادارة المركزية والمتابعة، أن السياحة الروسية فى البحر الأحمر كانت تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة للمنتجعات السياحة فى المحافظة قبل 2015، كما أن روسيا سوف تكون ضمن أول 10 دول بدأ سياحها للعودة تدريجيا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد، أن إستئناف الرحلات السياحية مرة أخري لمدينتي شرم الشيخ والغردقة سيكون له أثر كبير لدفع عدد كبير من العاملين بالقطاع للعودة ، خاصة بعدما هجروا القطاع جراء الظروف الأخيرة التى أصابت القطاع ولعل جائحة كورونا كان لها النصيب الأكبر فى معاناة القطاع والعاملين به، لافتا أننا نأمل أن تعود السياحة المصرية لسابق عهدها حيث أنها مصدر هام من مصادر الدخل القومي.

خطة للترويج لموسم السياحة خلال فصل الشتاء

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للادارة المركزية والمتابعة ، على ضرورة، وضع خطة للترويج لموسم السياحة خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك من خلال استغلال المقومات التي تمتلكها مصر لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الموارد، خاصة وأن كل التقارير سواء المحلية أو الدولية تؤكد أنه من المتوقع عودة السياحة وبكثرة، حيث ينتظر العالم ومصر فى خريف عام 2022 أن تكون بداية الانفراجة الكبرى وتصل السياحة لأعلى معدلاتها فى شتاء 2022.