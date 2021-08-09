/644578/فحص-طبي-لثنائي-الأهلي-لتحديد-موقفهما-من-مباراة-الإسماعيلي

يخضع ثنائى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمود متولى لفحص طبى قبل مران اليوم، الاثنين، لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب طاهر ومتولى عن تدريبات الفريق الأخيرة، إذ عانى طاهر من إصابة بسيطة فى أحد أصابع القدم تعرض لها فى مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو الأخيرة، وتسببت هذه الإصابة فى "ورم" صباع اللاعب وغيابه عن التدريبات.

فيما اشتكى متولى من إجهاد فى العضلة الأمامية حرمه من مباراة سيراميكا الأخيرة فى بطولة الدورى التى فاز فيها الأهلى برباعية نظيفة.

نتيجة مباراة الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس باستاد السلام.