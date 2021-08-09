القبض على السائق المتسبب في تصادم قطار بضائع بـ«ميكروباص» بالشرقية

/644576/القبض-على-السائق-المتسبب-في-تصادم-قطار-بضائع-بـميكروباص-بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على سائق «الميكروباص»، في واقعة تصادم قطار بضائع بسيارة أجرة على شريط السكة الحديد بمركز الزقازيق، نتيجة مرور السائق من مكان غير معد للعبور، في الوقت الذي كان القطار يستعد للمرور فوق القضبان، فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب بعدما سارعوا بمغادرة السيارة قبل اصطدام القطار بها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سائق الميكروباص المتسبب في حادث قطار الزقازيق

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم قطار بضائع خط «شبين القناطر - الزقازيق»، بسيارة ميكروباص أجرة، خلال مرور القطار بدائرة مركز الزقازيق، إذ أتضح محاولة سائق الميكروباص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

السيارة وقفت فجأة

وتوقفت السيارة الميكروباص فجأة قبل وصول القطار بدقائق، فسارع السائق والركاب إلى المغادرة قبل وصول القطار الذي اصطدم بالميكروباص، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع إصابات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق ويدعى «ح.م»، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم ، اصطدم قطار بضائع بسيارة ميكروباص«أجرة»، في مدينة الزقازيق بالشرقية، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

السكك الحديدية

وفي السياق ذاته قال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن قائد السيارة الميكروباص حاول المرور من طريق غير معد للعبور، وذلك بالقرب من قضبان السكة الحديد بين منطقتي «بردين والزقازيق»، في الوقت الذي كان هناك قطار فوارغ يستعد للمرور فوق القضبان.