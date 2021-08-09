/644575/النائب-أحمد-مهنى-إطلاق-الرئيس-السيسي-اسم-فريال-على-إحدى-المحاور-والكباري-خطوة-داعمه-للشباب-والرياضيين

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة أكثر من 4000 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وإطلاق أسم البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه وزملائها في عددا من المحاور والكباري، مؤكدًا أن هذه الخطوة جيدة وداعمه للشباب المصريين خلال الفترة المقبلة.

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النائب أحمد مهنى: إطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال على إحدى المحاول ليست الأولى

وأشار النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هذه السابقة ليست الأولى الذي يعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بالشباب وبالرياضة، منذ ان تولى فخامته حكم البلاد، حيث آمن بدورهم الفاعل باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذى ينتظر دوره فى قيادة الأمة، لافتًَا إلى أن اهتمامه المستمر بالرياضة يعد كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة الى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال.

وكيل قوى النواب يطالب الحكومة بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الثقافة

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.