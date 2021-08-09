/644574/بعد-اقتراب-ميسي-لباريس-برشلونة-يضع-سان-جيرمان-في-ورطة-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن خطة برشلونة الإسباني لملاحقة باريس سان جيرمان قانونياً، بعد اقترابه من التعاقد مع لونيل ميسي قائد البارسا السابق. وودع ليونيل ميسي جماهير برشلونة واللاعبين في مؤتمر صحفي أمس، الأحد، وتفصله خطوات قليلة عن الإنضمام إلي باريس سان جيرمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن محامى برشلونة سيبدأون التحرك قانوناً ضد باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إيقاف انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي صفوف البارسا.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي برشلونة سيبدأون التحرك بشكل قانونى ضد باريس سان جيرمان لمنع إتمام الصفقة، مستنداً على خرق الفريق الباريسي لقواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

رسالة بيكية لميسي

وكتب بيكية: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وتابع: "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".