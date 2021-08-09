/644572/هتك-عرض-طفلة-إحالة-صاحب-محل-فضيات-بالمنصورة-إلي-الجنايات

قرر المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2021، بإحالة صاحب محل فضيات بالمنصورة إلي إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بعد اتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة حال تواجدها داخل المحل خاصته بأن استطالت يده الي اجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك خلال شهر يوليو 2021، مع ضبط واحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة صاحب محل فضيات للجنايات

تفاصيل القضية

وجاء في القضية 10883 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1927 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أن المتهم "محمود إ ع."، هارب، يوم 4/7/2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والعنف، وتدعى «حبيبة ح» 14 سنة، طالبة، حال تواجدها بالمحل الخاص به استطالت يده الي أجزاء عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات، والمادة 16 مكررة من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 129 لسنة 2008.

أقوال الشهود

وقدم المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية قائمة بأقوال الشهود وأدلة الثبوت، وقالت الطفلة "حبيبة ح"، تبلغ من العمر الـ 14 عامًا طالبة، المجني عليها، في التحقيقات أنها أثناء تواجدها بالحانوت الخاص بالمتهم رفقة الشاهدة الثانية، بالتعدي جنسيا عليها بان لامس أجزاء عفتها وأعزت قصده الي «هتك عرضها».

وشهدت سحر ي ، 40 عامًا،أنها أثناء تواجدها بمحل المتهم فوجئت باستطالة يده إلي مواطن عفة الطفلة المجني عليها. وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة، وفق تصوير شاهدتيها.