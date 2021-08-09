موسيماني يوجه رسالة إلى سيدات بلاده في جنوب إفريقيا «صورة»

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احتفل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمناسبة “عيد الأم”، في موطنه جنوب إفريقيا، ووجه موسيماني رسالة إلى جميع النساء بموطنه، ويستعرض دوت الخليج نص رسالة بيتسو موسيماني:

رسالة موسيماني

وجاءت رسالة موسيماني كالتالي: “إلى نساء هذه الامة الرائعة، لن نكون حيث نحن الأن لولا التضحيات التي قدمت انذاك والتضحيات المستمرة التي تقدموها”.

وتابع: “ نحن نتشرف بكم وسنقف معكم”.

ويستأنف الأهلي تدريبات الجماعية الأحد استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام الإسماعيلي قبل أن يغادر الثلاثاء للإسكندرية لخوض اللقاء على أرض ملعب ستاد الإسكندرية.

نتيجة مباراة الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس باستاد السلام.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.