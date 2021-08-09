رباب في دعوى خلع بمحكمة عين شمس.. « باع الشقة .. ورماني أنا وابنه في الشارع »

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«باع الشقة ورماني انا وأبني في الشارع»..بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «رباب» صاحبة الـ 28 عامًا، ضد زوجها «ممدوح» صاحب الـ 35 سنة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعين شمس،تطلب فيها نفقة لصغيرها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة

3 سنوات زواج

«وقالت الزوجة لمراسلة دوت الخليج» :« أنا متزوجه بقالي 3 سنوات وعندي طفل عمره سنة، وكنت عايشة حياة مستقرة وزوجي يلبى ليا كل متطلباتي وفى يوم انقلب حاله دون أي مقدمات.

زواج صالونات

واضافت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة بعين شمس:« أن زوجي ميسور الحال ويعمل في إحدى الشركات الكبرى، وكان زواجي صالونات ليس عن حب، دون تدخل من الأقارب، وكانت المشاكل التي تنشأ بيني وبين زوجي تنتهى بالصلح بمجرد العتاب».

باع الشقة

وأشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» في تصريح خاص:«أنا فوجئت بزوجي يطلب مني التوجه إلى منزل عائلتي، وكان طلبه غريبا جدا لانه معتاد الذهاب معايا، ولبت طلبه وأقمت عند والدتي يومين، وعند عودتي إلى مسكن مرة أخري قابلني بواب العمارة وقال لي إن زوجي باع الشقة، فاندهشت وأسرعت إلى شقتي بالدور الثالث، وأتضح لي صحة كلام الحارس وأن مفتاح الشقة لا يفتح.

وأكملت« رباب» لـ «دوت الخليج»:« اتصلت على زوجي فطلب مني العودة إلى منزل والدتي لمروره بأزمة ماليه، وأنه باع شقة، وظل لمدة سنة، لا يسأل عني وعن طفله، مما جعلني أتوجه إلى محكمة الأسرة بعين شمس، لإقامة الدعوى للإنفاق على طفلي لعدم قدرتي على تلبيه طلبات».

أنا مش عايزة اتطلق ولا أخرب بيتى

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»..«أنا مش عايزة اتطلق ولا أخرب بيتى.. بس مش عارفة جوزي بيعمل معايا كده ليه ومع أبنه الوحيد.. ومبقاش معايا فلوس اصرف عليا ولا علي أبني .. فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده لكي اتخلص من العذاب اللي أنا فيه» .