/644568/موعد-الظهور-الأول-لـ-ميسي-فى-مواجهات-باريس-سان-جيرمان

يفصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خطوات قليلة عن ارتداء قميص باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي، حيث ودع النجم الأرجنتينى جماهير برشلونة واللاعبين فى مؤتمر صحفي أمس، الأحد، ليقترب بقوة من الانضمام إلي باريس سان جيرمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لما نشرته صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، فإن ليونيل ميسي لن يشارك مع باريس سان جيرمان فور انتقاله رسمياً إلي صفوفه، ولكن سيتأجل هذا لحين خوض فترة إعداد بدنية وفنية، خاصة بعد الإجازة التى حصل عليها عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2021.

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيظهر لأول مرة مع باريس سان جيرمان يوم 29 أغسطس الجاري، ضد ريمس فى الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

من جانب آخر، يقدم نادي باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق إلي وسائل الإعلام اليوم، الاثنين.

رسالة بيكية لميسي

وكتب بيكية: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وتابع: "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.