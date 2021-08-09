ننشر أسعار شرائح الكهرباء 2021 منازل

أسعار شرائح الكهرباء 2021 منازل ، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار شرائح الكهرباء فى المنازل خلال عام 2021، والتى يتم إصدارها من خلال وزارة الكهرباء وفروعها فى المحافظات.

دوت الخليج

أسعار شرائح الكهرباء 2021 منازل

وفى وقت لاحق كانت الحكومة المصرية قد أكدت أنه سيتم إجراء زيادات فى أسعاء شرائح الكهرباء خلال العام الحالي، بداية من شهر يوليو، وهو ما يتم العمل عليه انطلاقًا من خطة البرنامج الاقتصادي التى أقرتها الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

نرصد أسعار شرائح الكهرباء فى المنازل

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فقد جرى زيادة نسبية فى أسعار الكهرباء، حيث ارتفع سعر الشريحة الثانية التى تبدأمن 51 إلى 100 كيلووات، إلى 58 قرش لكل كيلووات، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات إلى 58 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 20.8%.

ارتفاع سعر الشريحة الثالثة

كما زاد سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من 101 إلى 200 كيلووات إلى 77 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 18.5.

دوت الخليج يرصد خطة أسعار شرائح الكهرباء

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الكهرباء فى بيان لها فإن الأسعار الخاصة بشرائح الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي فى مصر، ستتراوح بنسبة 16 و30% فى يوليو، وبنحو 15% فى يوليو 2019.

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ونرصد فى التقرير التالى بالترتيب أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، والتى تم البدء فيها من أول شهر يوليو 2021، والتى سيتم تحصيلها فى شهر أغسطس الجاري وذلك ضمن خطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2025.

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والأولى من صفر إلى 50 كيلووات، والتى من المقرر أن تكون بـ 48 قرشًا بدلًا من 38 قرشًا.

وأيضًا ستكون الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا.

أما الشريحة الثالثة ستكون من صفر حتى 200 كيلووات 77 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا.