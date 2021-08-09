/644577/المهندس-حمدى-قوطة-يهنئ-الرئيس-السيسي-والمصريين-بالعام-الهجري-الجديد

تقدم المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

المهندس حمدى قوطة يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالعام الهجري الجديد

وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد في بيان له، نستلهم من تلك الذكرى العطرة الإرادة الصادقة والإيمان بالقدرة على تجاوز كل الصعاب، فى سبيل البناء وتحقيق الأمن والاستقرار وفق تدشين وطن تتوافر به كل مقومات القوة الشاملة؛ والوقوف امام الصعاب والتحديات التي تقف أمام النهوض بالشعب والدولة المصرية الحديثة.

وأشاد قوطة، بكافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية والقيادة السياسية في استمرار تحريك عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، وتنفيذ الخريطة الاستراتيجية لبناء الدولة الحديثة؛ مشيراً الى أن مصر تواصل إنجازاتها وتستمر عجلة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا العام الهجري الجديد، ليستمد الجميع روح العمل والجهاد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي كانت ولا زالت حدثا مُلهما وفارقا في التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول، وتاريخ الدعوة الإسلامية كلها"، متمنيا من الله للقيادة السياسية التوفيق والسداد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات.