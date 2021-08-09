الإجازات الرسمية للعاملين فى القطاع الحكومي والخاص لشهر أغسطس 2021

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الاجازات الرسمية لشهر اغسطس 2021 ، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الإجازات الرسمية التى حددتها الحكومة فى شهر أغسطس من عام 2021، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية التى تحل ذكراها علينا اليوم.

دوت الخليج

الاجازات الرسمية لشهر اغسطس 2021

ووفقًا لما تتبعة الحكومة المصرية من إجراءات بالنسبة للأجازات الرسمية، فإنه ومن المرتقب أن يتم ترحيل الإجازة من الاثنين 9 أغسطس 2021، إلى يوم الخميس المقبل 12 أغسطس 2021.

الإجازات الرسمية لشهر أغسطس من المرتقب أن تبدأ مع يوم الخميس وتمتد أيضًا ليوم الجمعة الذى يعتبر بالأساس عطلة أسبوعية فى كل شهر من العام.

الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى قالت فى بيان إن الإجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية ستكون يوم الخميس المقبل، بدلًا من الاثنين وذلك باعتبار وهو ما يعد إجازة للقطاع العام وأيضًا للعاملين فى القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية للعاملين فى القطاع الحكومى والخاص

كما أصدرت وزارة القوى العاملة بيانًا أكدت أن يوم الخميس المقبل 12 أغسطس 2021 سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص سواء فى شركات قطاع الأعمال أو الشركات الخاصة.

أيام الإجازات فى القطاع الحكومي

ومن المنتظر أن يكون هناك 9 أيام عطلة خلال الشهر الحالي، حيث إنه وفقًا لقانون العمل الموحد يتم احتساب أيام الإجازات (الجمعة، السبت) إجازة رسمية للعاملين فى القطاع الحكومى والخاص.

هذا والجدير بالذكر أن العاملين فى القطاع الحكومي والخاص قد تم منحهم 8 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بواقع 8 أيام متواصلة، حيث مد الرئيس أيام الإجازات الممنوحة خلال الاحتفالية التى أقيمت فى ستاد القاهرة بمناسبة انطلاق مبادرة حياة كريمة.

ومن المؤكد أن تتوالى الإجازات خلال المرحلة المقبلة، ترقبًا لدخول شهر أكتوبر والتى سيتم منح إجازات للعاملين فى القطاع الحكومى والخاص، بمناسبة الانتصار التى حققته مصر فى العاشر من أكتوبر عام 1973.

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يعمل الكثير من المواطنين إلى الاستمتاع بالإجازات الممنوحة لهم، وذلك من خلال التنزة فى الحدائق العامة والمنتزهات وأيضًا الخروج لقضاء وقت ممتع فى إحدى المدن الساحلية.