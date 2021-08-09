انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من منزلك برقم لوحة السيارة online والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة المرورية، من أهم خدمات الحكومة المصرية التي تقدم عبر الإنترنت. ويتم ذلك بإستخدام الهاتف او الجهاز اللوحي متصلاً بالإنترنت، واتباع خطوات بسيطة تستطيع من خلالها معرفة مخالفات قد سجلت على لوحة سيارتك. وذلك يمكن تحقيقه باستخدام تطبيق وزارة الداخلية، أو منصة مخالفات نيابة المرور. وهم من أفضل خيارات الآمنة والرسمية التي تمكن من استعلام المخالفات المرورية في مصر.

اول طريقة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 في مصر

نرصد اول طريقة يتم من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وهي من خلال تحميل تطبيق وزارة الداخلية. وهي الطريقة التي تمكنك بعد ذلك من متابعة تفاصيل المخالفات المرورية أولاً بأول، نظراً لتثبيت التطبيق على جهازك وسهولة معرفة قيمة مخالفات المرور بصورة دورية. وعليه يمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، أو لأجهزة الآيفون، وتثبيت ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول.

ضغط على خيار الخدمات.

خدمات المرور.

كتابة بيانات لوحة السيارة ومالكها.

ثم استعلام.

رابط نيابة المرور الرسمي

وهو موقع إليكتروني تسطيع من خلاله، إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي. أطلقته النيابة العامة خصيصاً لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين أيضاً على الأراضي المصرية، وعليه فيمكنك دخول رابط الموقع الرسمي، واتباع الخطوات الآتية:

إختيار أيقونة الاستعلامات. كتابة البيانات المطلوب إدخالها. التأكد من صحتها ثم ضغط استعلام.

أنظمة الدفع الإليكتروني

يوجد الآن في مصر العديد من الانظمة التي يمكن الاستفادة لسداد العديد من الخدمات، والتي منها سداد الغرامات المرورية المسجلة. ويتم ذلك بعد الاستعلام عن مخالفات المرور، ويكون عبر التالي: فوري/ أمان/ مصاري/ البريد المصري/ موقع نيابة المرور. ويجب التنويه انه في حالة الدفع الإليكتروني، يجب الاحتفاظ بالايصال الذي يفيد سداد مخالفات المرور، ثم إعادة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, للتأكد من تسديدها.

قانون المرور في مصر

من المعلوم أنه تختلف قوانين كل دولة عن الأخري، وذلك من حيث العقوبات المقررة للمخالفات، وكيفية تطبيقها. وعلى ذلك فقد شدد البرلمان المصري بعض المخالفات المرورية، لتصل عقوبتها إلي عقوبة جنائية تعرض مرتكبها للسجن. وذلك بناء على شدة جسامة المخالفة، وما يترتب عليها من ضرر للنفس وللغير، ومن أمثلة هذه المخالفات:

– كسر اشارة المرور.

– السير في اتجاه معاكس.

تعطيل الطريق بقصد ذلك.